満島ひかりの“1人70役”演技が話題のアニメ回を元に制作　『アイラブみー』最新絵本が発売決定

『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』（新潮社）が11月27日に発売される。

【写真】女優・満島ひかりが演じる「アイラブみー」とは

女優・満島ひかりが全キャラクターの声を担当していることでも話題となっている、Eテレの人気アニメ「アイラブみー」。

５歳の主人公「みー」が、こころやからだのふとした疑問をきっかけに、「じぶんを大切にするってどういうことなのか？」を探っていく冒険アニメーション。みーをはじめ、みーのパパ、友人たち、赤ちゃん、ゲジゲジのゲージ、きょじんなど、すべてのキャラクターを演じわけるのは、満島ひかり。演じたキャラクター数はシリーズ累計で既に70以上に及ぶ。

本作の最新絵本として『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』が刊行決定。前作『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』に引き続き、シリーズ第二弾として刊行される本書のテーマは「いのち」について。５歳の主人公「みー」の体験を通して、自分の心と体を知り、大切にすることを、一緒に学ぶ。番組放映時にも非常に話題になった放送回がもととなった1冊だ。

誕生日はなぜ「おめでとう」なのか、というみーの素朴な疑問。今、目の前に「あなた」がいることが、どれだけ奇跡的なことなのかを子どもに伝え、なぜ命が大切なのかについて迫る。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）