【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、韓国の男性グループ「ＢＴＳ」メンバーのＪＩＮさんに無理やりキスしたとして、ソウル東部地検は１７日、日本人の５０歳代の女を強制わいせつ罪で在宅起訴したと発表した。女は昨年６月１３日、ソウル市内で、兵役を終えて除隊したＪＩＮさんがファンと交流するイベントに参加した際、ＪＩＮさんの頬に無理やりキスしたとされる。女はイベント後に帰国したが、今年に入り当局