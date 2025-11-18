この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじワンオペ育児に疲れ果てた妻は、夫のスマホに残された女性「サオリ」との親密なメッセージを見てしまう。裏切りを知りながらも、幼い息子のために離婚を踏みとどまっていた。だが夫は反省するどころか仕事を言い訳に泊まってくると言い出す。さす