バングラデシュのハシナ前首相【ニューデリー共同】バングラデシュの国際犯罪法廷は17日、昨年の学生デモ弾圧で多数を死傷させたとして「人道に対する罪」に問われたハシナ前首相（78）に死刑判決を言い渡した。殺傷力の高い武器でデモを一掃するよう内相らに命じたとされ、死者は推定約1400人に上った。ハシナ氏はデモの激化で昨年8月に首相辞任に追い込まれ、隣国インドに逃亡。本人不在のまま審理が進んだ。帰国しない意思