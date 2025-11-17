近年、飲食業界で問題となっている無断キャンセル問題。業界側もネット上での事前決済やデポジット（預り金）、申し込みサイトでの無断キャンセル時の補償ありのプラン、予約者の情報が管理される予約管理システムなど、さまざまな対策を講じており、こうしたサービスを利用する飲食店も増えている。実際、こうした対策によって無断キャンセルは減ってきているが、一方で困るのは予約した時間通りに来ない客。早く来てもらう分