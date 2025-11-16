微熱と胸の苦しさから風邪と診断されていた西田さん。症状の悪化から救急搬送された病院で、心臓がほとんど動いていない危険な状態にあることが判明し、人工心肺装置などを装着する緊急手術に臨みました。目が覚めるまでの約1週間、生死の境をさまよいました。重症な現実を知らずに生還した後、壮絶なリハビリと、多くの医療従事者への感謝を語る西田さんの、劇症型心筋炎からの奇跡の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想