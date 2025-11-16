東京・港区のビルで、女性が男に刃物で刺される事件があり男は現在も逃走しています。捜査関係者によりますと午前10時半ごろ、港区赤坂のビルで「女性が男に刺された」と通報がありました。女性は40代くらいで意識はあり、刃物で刺されたとみられています。男は黒い帽子をかぶっていたという情報もあり、警視庁が男の行方を追っています。