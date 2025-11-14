漫画家の倉田真由美氏が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。全国で相次ぐクマ被害をめぐり、持論を展開した。クマによる人的被害が各地で多発し、死亡者も出ている。一方で動物愛護の見地からクマの命を主張する声もネット上などで散見される。倉田氏は「クマを殺すな的ポストが流れてくる。そりゃ、大概の人は殺したくないよ、動物嫌いな人ってそんなに多くない。でも街に降りたクマは駆除するしかない、人間が安心して暮らせ