12日に電撃復帰を宣言したガールズグループのNewJeans（ニュージーンズ）は、冷めかけたファンの心を取り戻すことができるだろうか。5人全員が復帰の意思を示し、所属事務所ADOR（アドア）との専属契約をめぐる対立が解消されたことで、メンバーの今後の動向に関心が集まっている。市場は歓迎している。13日午前、ADORの親会社であるHYBE（ハイブ）の株価は5％以上上昇した。NewJeansの成功を築いたミン・ヒジン前ADOR代表と、公式