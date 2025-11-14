東京・新橋駅近くの繁華街で客引き行為をしたなどとして、飲食店従業員の男ら4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、飲食店従業員の今井裕之容疑者（42）と中村淳一容疑者（53）ら男4人です。今井容疑者らは今年7月、東京・新橋駅近くの路上で通行人らに「エッチなキャバクラでも何でもありますよ。4000円」などと言い、違法に客引きをしたなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、今井容疑者は通行人らを追いか