第76回NHK紅白歌合戦 King＆Princeが3年ぶりの出場へ…2人体制では初に
2025年11月14日 5時0分

ざっくり言うと
「第76回NHK紅白歌合戦」の出場者について、スポニチが報じた
STARTO ENTERTAINMENT勢では、King＆Princeが3年ぶり6度目の出場が決定
2023年5月に現在の2人体制になってからは初出場となる

関連の最新ニュース
第76回NHK紅白歌合戦
記事時間 11/14 12:41
HANAが紅白歌合戦に初出場 デビュー年から快挙続く
記事時間 11/14 05:05
第76回NHK紅白歌合戦 M!LKら初出場へ…アイドル界から「FRUITS ZIPPER」も