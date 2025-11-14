リリーフ陣が課題だったドジャースドジャースがFAとなっているライセル・イグレシアス投手に興味を持っていると、13日（日本時間14日）に全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者がX（旧ツイッター）で伝えた。今季はブレーブスでリーグ4位となる29セーブをマークしていた。来年1月に36歳となるイグレシアスは球界屈指のクローザーで、2021年から1年半エンゼルスで大谷翔平投手とともにプレーした。2021年には65試合で防