尾田栄一郎原作の人気作『ONE PIECE』に登場する麦わらの一味のひとり、ロロノア・ゾロの誕生日を記念して、「麦わらストア」に「ゾロのまりも」新作グッズがやってきた！「麦わらストア」ならではのオリジナルグッズをチェックしよう。☆かわいい格好いい？インパクトのある「ゾロのまりも」グッズ（写真9点）＞＞＞『ONE PIECE』は尾田栄一郎による人気漫画作品。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始