ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「祠が荒らされている」三重県の霊山山頂にあった聖観音立像が盗難被… 三重県 文化財 盗難 国内の事件・事故 時事ニュース 東海テレビ 「祠が荒らされている」三重県の霊山山頂にあった聖観音立像が盗難被害 2025年11月12日 15時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重県伊賀市の霊山の山頂遺跡で「祠が荒らされている」と連絡があった 11日に市の職員らが確認したところ、聖観音立像がなくなっていたという 盗まれた観音像は高さ112センチの青銅製で、1675年に作られたとされている 記事を読む おすすめ記事 【独自】広末涼子さん書類送検へ…時速180キロ超で追突事故起こしケガさせた疑い “双極性感情障害”で芸能活動休止中 2025年11月12日 17時31分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月12日 20時30分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 声優・浪川大輔が代表の事務所 SNS上の不適切投稿めぐり警告「加害予告を確認」警察、弁護士へ相談も 2025年11月12日 17時7分 岩手県職員の男が台湾で…盗撮の疑いで“再び逮捕” 駅で女性のスカートの中盗撮か…6月にも逮捕・保釈 岩手県きょうにも会見へ 2025年11月10日 8時30分