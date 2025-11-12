三井Ｅ＆Ｓが後場に買われ、上昇率は一時９％を超えた。同社は１２日午後２時３０分、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の経常利益予想は従来の見通しから８０億円増額して３１０億円（前期比１１．７％増）、最終利益予想は６０億円増額して２６０億円（同３３．５％減）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、増益となる見通しで、内容を好感した買い