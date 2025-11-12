ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 明石家さんま、自身の健康に「逆をいってここまで元気に暮らせている… 明石家さんま エンタメ・芸能ニュース お笑い芸人 デイリースポーツ 明石家さんま、自身の健康に「逆をいってここまで元気に暮らせている」告白 2025年11月12日 13時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 明石家さんまが8日放送のラジオで、自身の健康について語った 「ホンマでっか！？TV」で「体のためにこうするべき」といわれることに言及 「全部逆をいってここまで元気に暮らせているので。それが不思議」と話した 記事を読む おすすめ記事 日本テレビ「あまりに突然の訃報」菅谷大介アナ急死に悲痛「前向きに取り組む姿を直前まで…」 2025年11月10日 14時59分 ＫＩＳＳの創設メンバー、故エース・フレーリーさんの死因は「転倒による鈍的外傷による頭部外傷」と判明 2025年11月11日 13時34分 ステージ4の肝臓がんと闘う35歳元芸人が再入院「毎日泣くほどに辛い。弱音もバンバン吐いてしまう」 2025年11月8日 21時38分 セルビアのプロサッカー試合中に監督が死去…選手らは泣き崩れる 2025年11月7日 9時19分