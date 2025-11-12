じげんが急伸している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．３％増の１３７億７６００万円、最終利益は同５．１％増の１９億８２００万円となった。第１四半期（４～６月）時点では最終減益だったこともあり、利益拡大を好感した買いが集まったようだ。メーカー領域に特化した人材紹介事業を運営するタイズを中心に既存事業が堅調に推移するなか