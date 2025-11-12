「広池球団本部長から『最後の最後まで悩んだ』と聞いて、ありがたいと思った。行くからにはワールドチャンピオンを目指す」西武・今井達也「今オフは何が何でもメジャーへ」…シーズン中からダダ洩れていた本音10日、晴れやかな表情でこう話したのが、西武のエース右腕・今井達也（27）だ。同日、所沢市の球団事務所で球団と面談を行い、プロ9年目を終えた今オフのポスティングによるメジャー挑戦を容認された。代理人は敏腕