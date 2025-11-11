「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、フコクが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でフコクは５日続落。同社は５日、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は４４３億７２００万円（前年同期比０．５％減）、営業利益は１５億４９００万円（同２４．８％減）と減収減益で着地した。防振事業の伸び悩みやコスト上昇などが響いた。決算発