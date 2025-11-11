ＡＮＡホールディングスが大幅続伸している。１０日の取引終了後に、上限を６７５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１４．２３％）、または１５００億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１２月１６日から来年１２月１５日までで、取得した自社株はその全数を消却するとしている。 同時に、払込期日を１２月１２日とする４０００万株の第１回社債型種類株式を発行すると発表