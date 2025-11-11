Image:Amazon.co.jp この記事は2024年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今回は、UGREEN（ユーグリーン）のロボット型急速充電器「Nexode RG」シリーズをご紹介。3色展開の「Nexode RG 30W」と「Nexode RG 65W」と展開しています。なんといっても特徴的なのは、ロボットの表情です。ロボッ