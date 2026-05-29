「あの犬は仕事をしていただけ」制度への賛否両論が噴出ドジャース傘下2Aタルサ・ドリラーズの試合で、思わぬアクシデントが発生した。有望株のケンダル・ジョージ外野手が、グラウンドに登場した“バット犬”を避けようとして負傷。球団はこの事態を受けてバット犬制度の停止を決定し、日米のファンの間で議論を呼んでいる。悲劇が起きたのは、25日（日本時間26日）に行われたロイヤルズ傘下2Aノースウエストアーカンソー・ナ