勝ってかぶとの緒を締めるどころか、白星の裏で容赦なく刃を抜いた。日本ハムは２８日の阪神戦（甲子園）に４―２で逆転勝ちし、セ・リーグ首位を相手に敵地で同一カード３連勝を飾った。これで勝率５割に戻し、パ４位。新庄剛志監督（５４）も試合後「敵地３連勝？デカイね、それは」と笑みを浮かべたが、その一方でチーム内には緊張が走っていた。攻守で存在感を示していた上川畑大悟内野手（２９）が、この日、突如として