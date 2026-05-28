ソニーの液晶テレビ「BRAVIA 9 II」 ソニーは、ブラビアの新製品として、微細なRGB LEDバックライトと照明や視聴者の姿が映り込まない超低反射フィルムを採用した4K液晶テレビ「BRAVIA 9 II」(XR90M2シリーズ)を6月13日より順次発売する。サイズは115型、85型、75型、65型。価格はオープンで、市場想定価格は66万円前後から。 液晶テレビ「BRAVIA 9 II」ラインアップ ・115型「K-115XR90M2」