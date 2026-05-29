東京メトロ銀座線は、午前6時ごろに線路内で発煙が確認され銀座〜浅草間上下線で運転見合わせとなっています。東京メトロによりますと、29日午前6時ごろ東京メトロ銀座線末広町〜神田駅間の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草間上下線で運転見合わせとなっています。原因は分かっておらず。現在、消防などが確認作業を行っているということです。運転再開見込みは午前8時ごろになる予定だということです。