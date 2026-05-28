「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）ロッテが３試合連続逆転勝ちで、２４年以来の交流戦３連勝発進。ここ１２試合１０勝２敗の快進撃で借金は９から１に減った。先発の広池が６回６安打２失点、６奪三振の好投で２勝目を挙げた。「サインを間違えました」と反省の弁を述べつつ「真っ直ぐ、スライダー、チェンジアップの３球種が良かったのでそれをうまく使って組み立てられたかなと思います」と納得の表情も見