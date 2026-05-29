知れば知るほどおもしろい易の世界【キーワード４ 「占う」ということ】 原点を知ることで姿勢が変わる 占いの発祥や起源を知ることで、本来の占いの在り方を学ぶことができます。現在は生年月日などを用いた個人の運命を占うものが多いですが、古代は自然物・動物を用いて政治や農耕などを占うのが主でした。東洋と西洋、それぞれに発祥があります。 【東洋】紀元前11世紀頃の中国殷の時代・竜山文化期紀元前