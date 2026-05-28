不規則な食生活や運動不足によって、いつの間にかお腹がぽっこりしていたという経験は誰しもあるもの。そんな贅肉がつきやすいお腹周りだからこそ、無理なく続けられるエクササイズを習慣にしておきましょう。そこでおすすめの簡単エクササイズが【ひざ曲げニータッチ】です。ひざ曲げニータッチ腰に負担の少ない上体起こしエクササイズで「腹筋全体」を効率良く強化できます。（１）床に仰向けになりひざを軽く曲げ、両腕は体の横