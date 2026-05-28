サンワサプライ株式会社は、デスクにしっかり固定でき、用途に応じて簡単に取り外して使えるクランプ固定式タップ「TAP-B115UC-2BK（ブラック）」「TAP-B115UC-2W（ホワイト）」を6月中旬に発売予定。 本製品は、2P・3個口のAC差込口に加え、最大65W出力に対応したUSB Type-Cポートを搭載している。USB Power Delivery（PD）対応により、ノートパソコンやスマートフォンを急速充電でき、複数のACアダプタを減らしてデスク周りをす