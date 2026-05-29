中高年の就活の最大の難関は「書類選考」と言われます。ところが、面接でも苦戦する、中高年がハマる落とし穴があります。自分ではそんなつもりが無くても、面接官には「こう見えている」といった中高年のイメージと対策を解説します。（シニアジョブ代表取締役中島康恵）中高年がハマる面接の罠中高年の皆さんは面接に臨む時、どんなことに気をつけているだろうか？長い社会人経験があり、さまざまな難局を乗り越え、今さら