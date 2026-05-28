生後3か月の長男に暴行を加えけがをさせたとして父親が逮捕・起訴されたことがわかりました。 【写真を見る】「ストレスが限界に達し…」育休復帰直後、生後3か月の長男の首をしめソファに落としたか会社員の父親(30)を傷害罪で起訴長男は急性硬膜下血種などのけがで意識不明大阪・高槻市 起訴状などによりますと、大阪府高槻市の会社員・浜中祐希被告(30)は5月5日正午ごろ、自宅で生後3か月の長男の首を絞めたり、ソファ