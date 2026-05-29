兵庫・たつの市で74歳と52歳の母娘が殺害され、男が指名手配されている事件で、イット！は新たに逃走中の男とみられる独自映像を入手した。複数の映像から、男が着替えを繰り返しながら逃走している可能性も浮上した。警察が公開した画像とは違う服装の男白いシャツに黒い帽子姿で歩く人物。FNNが新たに入手した事件発覚3日前の大山賢二容疑者（42）とみられる映像だ。別の場所ではラインの入った白いシャツ姿の大山容疑者とみら