◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8ー4巨人(5月28日、東京ドーム)巨人のティマ選手がプロ初打席を迎え、橋上秀樹監督代行が内容を評価しました。ティマ選手は25日に育成から支配下契約となったドミニカ共和国出身の21歳。27日に1軍登録されると、この日のソフトバンク戦に出場しました。ティマ選手は6回、代打でプロ初出場を果たすと、ソフトバンクのヘルナンデス投手と対戦します。初球の158キロのストレートをファウルにする