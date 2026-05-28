アプリを開かずとも新着情報を画面に自動でポップアップ表示させる機能が「プッシュ通知」です。マーケティングコンサルタントのジャック・コービー＝テューチ氏が、「かつてはアプリからユーザーへ短いメッセージを届ける単純な仕組みだったプッシュ通知は、いまやOSとオンデバイスAIによって編集される状況へと変化している」とブログで解説しています。What Apple and Google are doing to your push notifications | Jacques C