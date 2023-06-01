北海道旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）。おととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁し、服を脱がせて撮影し、橋から川に転落させて殺害した罪などに問われています。25日の初公判で、内田被告は…内田梨瑚 被告「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」こう述べ、殺人などについて否認。一方、検察側は、一連の行為が殺人の実行行為にあたると主張しています。28日の裁判では、内田被告の知人で、監禁に