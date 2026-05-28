バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、テレビ局も対応に追われている。男子日本代表は６月開幕のネーションズリーグ（ＶＮＬ）を前に都内で合宿中。日本バレーボール協会によると、佐藤は２７日に宣材写真を撮影後、チームメート数人とパチンコ店に訪れた。その際にバッグを店内に忘れ、その後の確認作業で大麻の所持が判明。２８日付で日本代表への登録が