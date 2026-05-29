「高学歴なら良い人生が待っている」というのは現代でも通用するのだろうか。社会に出たとき、誰しも一度は学歴と仕事の能力は比例するのかと疑問に思うのではないだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「高学歴の人には『最低保証』があるべきだと思いませんか？」というトピックが立ち、大きな物議を醸した。トピ主は早慶卒なのに今一つ成功できてないと感じているようだ。「努力して現役合格ストレート卒業をしたのに、仕事