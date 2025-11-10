テスホールディングスが上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、連結子会社テス・エンジニアリングが、系統用蓄電所のＥＰＣ（設計、調達及び施工）の大口受注を決定したと発表しており、好材料視されている。 同件は、昨年１２月に発表した同社と東京センチュリーとの資本・業務提携における系統用蓄電所の開発の取り組みの一環として行われるもので、受注金額は約９０億円。納期は２８年６月で、２６年６月期か