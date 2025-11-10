ツムラが後場一段高となっている。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８８０億円から１９８０億円（前期比９．３％増）へ、営業利益を３４２億円から３５０億円（同１２．８％減）へ、純利益を２３０億円から２４３億円（同２５．１％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６８円から７６円へ引き上げ、年間配当予想を１４４円（前期１３６円）としたことが好感されている。上海虹橋中薬