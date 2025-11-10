ツムラ<4540.T>が後場一段高となっている。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８８０億円から１９８０億円（前期比９．３％増）へ、営業利益を３４２億円から３５０億円（同１２．８％減）へ、純利益を２３０億円から２４３億円（同２５．１％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６８円から７６円へ引き上げ、年間配当予想を１４４円（前期１３６円）としたことが好感されている。上海虹橋中薬飲片の連結子会社化に加えて、加工費の低減や販管費の抑制などに取り組んでいることが寄与する。また、政策保有株式の売却なども最終利益押し上げに貢献する。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高８９８億９７００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益１７１億１９００万円（同１８．８％減）、純利益１２４億７７００万円（同２８．７％減）だった。医療用漢方製剤１２９処方は、第１四半期に減収となった影響が残り前年割れとなったものの、一般用漢方製剤等は取り扱い店舗数の拡大により好調に推移。中国事業も好調だったが、生薬費及び加工費の上昇により売り上げ原価が増加したほか、人件費やＤＸ関連費用の増加もあり、減益を余儀なくされた。



なお、業績予想の修正に伴い、２８年３月期を最終年度とする中期経営計画の数値目標についても、営業利益を４３０億円から４６０億円へ上方修正した。



出所：MINKABU PRESS