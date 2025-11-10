プロ野球・西武は10日、今井達也投手がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦することを容認しました。今井投手は昨季最多奪三振記録のタイトルを獲得。今季は24試合に先発し、3つの完封を含む10勝5敗で防御率1.92をマーク。3年連続となる2ケタ勝利を達成しました。今井投手は球団公式ホームページを通じ、「自分の要望を受け入れていただいたことに感謝しています。話し合いを重ねるなかで、さまざまなことを考慮し、また長