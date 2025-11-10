9日夕方、福岡県福津市の商業施設で、刃物を持っていたとして、自称20歳の男が銃刀法違反の疑いで逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも自称で、北九州市八幡西区に住む職業不詳の20歳の男です。警察によりますと、男は、9日午後5時半前、福津市日蒔野にあるイオンモール福津の店舗内で、刃物を持っていた疑いが持たれています。男と過去に交際していた女性が、「元彼が職場に来そうで怖い。」と警察