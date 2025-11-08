1974年に横浜市の吉村家から始まったご当地ラーメンで、今や全国に広がる人気ジャンルに成長した家系ラーメン。【漫画】家系ラーメンの意味を誤解してました…今、SNS上ではそんな家系ラーメンに関する誤解が大きな注目を集めている。「えっ、そうじゃなかったの！？家系ラーメンの事を間違って解釈してた。。」と漫画でそのあらましを紹介したのは漫画アカウント「工務店の日報」を運営する福田雄一さん（@komute_no_nippo）。実