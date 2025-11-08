WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月7日／デイ2）【映像】ぶつけた車を“直して走る”驚異の一部始終11月6日から9日まで、WRC（世界ラリー選手権）第13戦が日本で開催されている。競技2日目には、チャンピオン争い中のカッレ・ロバンペラがアクシデントに見舞われたが、路上で自らマシンを修復してステージに復帰する姿が見られた。前戦でトヨタが製造者部門5連覇を決めたことで、注目されるドライバーズチャ