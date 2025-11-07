ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのフワちゃんが７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。女子プロレス団体スターダムに所属することを報告した。フワちゃんは同日、スターダム後楽園ホール大会に登場。約２年半ぶりにプロレスのリングに帰還し、１２月２９日の両国国技館大会への参戦が決定した。Ｘを更新したフワちゃんは「皆様ご無沙汰しております。フワちゃんです！！」とあいさつ。「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおか