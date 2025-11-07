フワちゃん週刊女性PRIME

フワちゃん、険しいテレビ復帰の道「変わった」と認められることが重要か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フワちゃんがプロレスで活動を再開すると週刊女性PRIMEが伝えた
  • 芸能プロ関係者は、テレビ復帰を果たすには道は長いのではと言及
  • 嫌悪感を抱いていた層から「変わった」と認められることが重要だろうと話す
記事を読む

