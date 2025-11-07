《皆様ご無沙汰しております フワちゃんです!!昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します!》

【写真】「本気でプロレスをやりに来た」リングの上で正座、胸の内を明かしたフワちゃん

11月7日、自身のXで冒頭のように綴ったタレントのフワちゃん。昨年8月11日に芸能活動休止を報告した投稿以来、1年3か月ぶりの更新となった。

「フワちゃんは昨年8月に、お笑い芸人・やす子さんに対し、不適切な発言を行ったとして、大炎上。やす子さんには直接謝罪をし、Xでも謝罪文を掲載したものの、この騒動が収束することはなく、活動休止に追い込まれていました。昨今、各所で“フワちゃん復帰の場”について囁かれていましたが、彼女が選んだのは“プロレス”だったんですね」（スポーツ紙記者）

同日、インスタグラムも更新しており、そこでは《12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます!!成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます!!!》と投稿。

さらに《この活動休止期間、希望を捨てずにやってこれたのは、プロレスがあったから。禊のためではなく、本気でプロレスをやりに来ました》とも記している。

フワちゃんの活動再開に対し、ネット上では、

《色々大変なこと辛いことあると思うけど、反省反省精進精進で頑張ってね!!》

《うれしい!!とにかく戻ってきてくれてうれしいよ!!再デビュー戦、見に行くからね》

《傲慢にならず、楽しく。頑張って》

など、応援のコメントが寄せられている。

しかし、テレビ復帰の道は長いのではとある芸能プロ関係者が話す。

「9月21日は、モデルのみちょぱさんが自身のラジオで、9月3日に放送された日本テレビ系の『人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜』ではタレントの伊集院光さんがフワちゃん復帰を望むような発言をしていましたが、どちらも批判の声は上がっています。

本人がテレビ復帰を望んでいるかはわかりませんが、昨今、世の中が不適切発言について過敏になっている中で、“失礼キャラ”が持ち味の彼女はテレビ側的にも扱いづらいのではないでしょうか」（芸能プロ関係者、以下同）

これまでのフワちゃんイメージを払拭するには相当の覚悟が必要だろう。

「大御所の方にもタメ口を使う“芸風”が一部にはウケていたことでしょう。ただ、当事者間では容認していたとしても、視聴者が不快感を覚えていたことも事実。現状は、テレビ側も目先の“話題性”だけを目的に安易に起用しない方が得策ですし、慎重に判断した方がよいと思います。

フワちゃんがテレビ復帰を果たすには、嫌悪感を抱いていた層から“変わった”と認められることが重要でしょう。彼女を応援するファンのためにも、その姿勢をプロレスで見せてもらいたいですね」

1年3か月の時を経て活動再開を果たしたフワちゃん。まずは12月29日のリングに注目したい。