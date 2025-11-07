来週のドル円相場は、日本の財政拡張を巡る思惑から円が売られやすい地合いが続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００銭～１５５円００銭。 高市早苗首相は７日午後の衆院予算委員会で、２５～２６年度に基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）を黒字化するとの財政健全化目標について、単年度ごとに達成状況を見るのでなく「数年単位でバランスを確認する」方針に転換する意向を示した。財