ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、8年目を迎えるポケモン（東京都港区）とのコラボキャンペーンを展開中。「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツとして「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を新たに発売します。【画像】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが「メタモンのドーナツツリー」の“再現度高すぎ”ビジュアルです！予約注文は11月12日から今年のコラボでは、上から見る