ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、8年目を迎えるポケモン（東京都港区）とのコラボキャンペーンを展開中。「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツとして「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を新たに発売します。

【画像】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「メタモンのドーナツツリー」の“再現度高すぎ”ビジュアルです！

予約注文は11月12日から

今年のコラボでは、上から見るとモンスターボールそっくりのポケモン「タマゲタケ」をモチーフにしたドーナツをはじめ、限定商品やグッズを11月5日から数量・期間限定で発売しています。

新たに登場する「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、人気のドーナツをひとくちサイズにした「ドーナツポップ」に「メタモン」がまぎれている姿をイメージした商品。「メタモン」はイースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現。土台部分は、オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームを絞っており、ドーナツポップをディップして楽しむこともできます。価格は648円（税込み、テイクアウトのみ）。

同商品は「ミスドネットオーダー」で、受取前日までの予約注文限定で購入できます。予約注文は11月12日から12月24日まで。商品の受け渡し期間は11月26日から12月25日で、なくなり次第終了予定です。なお、受け取り当日の注文は不可。「ミスドネットオーダー」実施店（一部ショップを除く）で販売されます。

そのビジュアルから、ポケモンの中でも人気の高い「メタモン」がドーナツとなった姿に、SNSでは早くも大きな話題に。「メタモンだ！」「メタモンのドーナツかわいすぎるぞ」「メタモンは買いたい」「メタモンドーナツうれしすぎ」「かわいすぎるわ」「絶対食べたい」「最高かわいい」「再現度高い！」「ミスドさんありがとう」など、“かわいい”の声が多数上がっています。